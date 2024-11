Kate und William: Wie "normal" kann die Erziehung von Prinz George wirklich sein?

"Aber die Dinge, die sie kontrollieren können, tun sie - vor allem in Bezug darauf, was ihre Kinder zu sehen bekommen und zu welchen Veranstaltungen sie sie mitnehmen. Die Art und Weise, wie William und Kate ihre Kinder erziehen, basiert sehr stark auf dem Middleton-Modell - der kleinen Familien mit drei Kindern, genau wie bei Kate und ihren Geschwistern. Sie leben nicht verschwenderisch, aber sie leben sehr komfortabel", schildert Larcombe.

Royals "viel gewöhnlicher, als viele denken"

Der britischen Adelsexpertin Katie Nicholl zufolge geben sich die Royals große Mühe. "Sie sind viel gewöhnlicher, als viele denken - die Kinder müssen sogar Hausarbeiten machen, um ihr Taschengeld zu bekommen. Es geht darum, dass sie ein normales, glücklich und gewöhnlich wohnen, einen normalen Lebensstil haben wollen, was sie in Adelaide Cottage auch wirklich erreichen", so Nicholl zu OK!. "Ihr Ansatz war vom ersten Tag an ein anderer." Dem royalen Nachwuchs sei seine Rolle aber bewusst. "Die Kinder verstehen ihren Platz in der Thronfolge, und George weiß, dass er eines Tages König sein wird, aber William und Kate fangen all das mit Spaß, Familienzeit und einer Fülle von unterschiedlichen Erfahrungen auf. Kates Eltern spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Kinder auf dem Boden der Tatsachen zu halten. Sie helfen regelmäßig bei der Kinderbetreuung und sind seit Kates Krebsdiagnose eine große Stütze", so Nicholl. "Dass Kates Familie so eng mit ihnen verbunden ist, ist der Schlüssel." Auch mit König Charles und Königin Camilla würden sich die Kinder gut verstehen. "Sie machen mit ihnen ganz andere Erfahrungen", so Nicholl. Sie bekommen so eben "das Beste aus beiden Welten".