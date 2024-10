Prinz William bricht Schweigen und spricht erstmals seit 6 Jahren über Harry

Die zweiteilige Doku läuft am 30. und 31. Oktober bei ITV1 und ITVX. "Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein bisschen ängstlich, was mich erwarten würde", so William. "Meine Mutter sorgte wie üblich dafür, dass sich alle entspannt fühlten, und machte mit jedem einen Scherz." Er erinnere sich an "gute Gespräche, Schachspielen und Plaudern. Man lernt Menschen kennen, so wie ich damals, die einem eine andere Perspektive vermitteln".