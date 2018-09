Neue Details zum tragischen Tod von Christina Carlin-Kraft

Opfer eines Stalkers?

Nun wurde auch der vermeintliche Mörder des deutschstämmigen Models verhaftet. Am Mittwoch (29. August) konnte Jonathan Wesley Harris (30), der erst einen Monat zuvor im Gefängnis der staatlichen Strafvollzugsanstalt Greene wegen Drogen- und Raubüberzeugungen freigelassen wurde, an einer Bushaltestelle in Pittsburgh verhaftet und anschließend vernommen werden. Dieser soll den Raubmord inzwischen gestanden haben, so der Sprecher der Gemeindepolizei von Lower Merion. Das Tatmotiv ist bislang unbekannt.