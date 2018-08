Brutaler Raubmord: "Victoria’s Secret"-Model stirbt mit 36

Sie posierte für den Playboy, stand für Vanity Fair und Maxim vor der Linse und modelte für Victoria's Secret. Am vergangenen Mittwochabend wurde die deutschstämmige Christina Carlin-Kraft tot in ihrer Wohnung in Ardmore, Nahe Philadelphia, aufgefunden. Während man derzeit von einem Raubmord ausgeht, fahndet die Polizei bereits nach einem Verdächtigen.

Einbruch mit Juwelenraub

Drei Tage zuvor hatte das Model der örtlichen Polizei von Pennsylvania einen Einbruch gemeldet. Dem Model wäre Schmuck gestohlen worden. Wie der Philadelphia Inquirer berichtet, wollten die Beamten am Mittwoch gegen 21:15 im Appartement des Models noch einmal nach dem Rechten sehen. Stattdessen fanden sie den Leichnam der 36-jährigen im Schlafzimmer.