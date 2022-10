Netflix stellt sich gegen Harry und Meghan: Doku darf nicht entschärft werden

Seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der britischen Königsfamilie, sparten Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) nicht mit Kritik an Harrys Familie. Sie werkelten auch fleißig an einer Netflix-Doku, die auch so einige brisante Aussagen enthalten dürfte.

Denn seit dem Tod von Queen Elizabeth II. scheint es, als hätten die beiden plötzlich Angst vor ihrem eigenen Mut bekommen. Von Insidern hieß es, sie wollten die Dokumentation entschärfen. "Sie wollen auch die zarteste Sprache weiter abschwächen. Aber es ist ihre Geschichte, aus ihrem eigenen Mund."

Vor allem der neue König Charles III. sowie seine Frau Camilla, aber auch Harrys Bruder Prinz William und Prinzessin Kate sollen nicht unbedingt gut wegkommen.