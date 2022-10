"Ach Gott, ich hasse es": König Charles kann über Stift-Malheur inzwischen lachen

Am Montag besuchten der landestypisch in Schottenrock gekleidete Charles und seine Frau Camilla nun das schottische Dunfermline - wo die Unterzeichnung wohl zur Freude beider ohne Zwischenfälle klappte. Nachdem Charles sich in einem Gästebuch eingetragen hatte, scherzte er bei der Übergabe des Stiftes an seine Frau: "Diese Dinger sind so temperamentvoll."

Der neue König spielte damit auf zwei Vorfälle an, die ihn kürzlich kurzzeitig aus der Fassung gebracht hatten. Zunächst stockte Charles, als er sich in Nordirland ins Gästebuch der königlichen Residenz Hillsborough eintragen wollte. "Haben wir den 12. September?", fragte er. Als ihm gesagt wurde, dass bereits der 13. sei, sagte Charles: "Ach Gott, ich habe das falsche Datum aufgeschrieben."