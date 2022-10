Prinz Harrys & Herzogin Meghans Leben könnte bald unerwartete Wendung nehmen

Die britische Zeitung The Sun vermeldet nun aber, dass Harry und Meghan bald in die nahegelegene Hope Ranch umziehen könnten. Dabei soll es sich um eine exklusive und bewachte Wohnanlage mit allerlei Annehmlichkeiten handeln. Ein Mitgrund für den angeblich anstehenden Umzug sei, dass derzeit Einbrecherbanden Montecito, wo die Familie aktuell lebt, ins Visier genommen hätten, so die Sun.

Und dabei wirkten Harry und Meghan erst vor kurzem noch sehr glücklich in ihrem Luxus-Heim. Sie hätten zunächst zwar gezögert, ob sie zuschlagen sollen. "Wir hatten keine Jobs, also wollten wir das Haus erst gar nicht besichtigen. Es war nicht drin", so Meghan zu The Cut. Dann hätten sie jedoch alles getan, um es zu bekommen - schließlich machten Millionenverträge mit den Streaming-Plattformen Netflix und Spotify einen Kauf doch möglich. Ob sie sich nun tatsächlich wieder von ihrer Traumvilla trennen wollen, bleibt unklar.

Das Haus in der Luxus-Enklave Montecito, in das das royale Paar 2020 schließlich mit Sohn Archie Harrison gezogen ist, soll neun Schlafzimmer haben. Töchterchen Lilibet Diana wurde im vergangenen Jahr bereits in Kalifornien geboren. Genug Platz gibt es jedenfalls: Es verfügt etwa über ein Heimkino und einen Swimmingpool.