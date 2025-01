Ungeschminkt: Nelly Furtado teilt ehrliche Bikini-Fotos, dementiert OP-Gerüchte

Die Singer-Songwriterin – die Anfang der 2000er Jahre berühmt wurde – posierte in einem leuchtend orangefarbenen Bikini auf Fotos vor einem Spiegel - und präsentierte in dem Zweiteiler stolz ihre Rundungen.

"Bisher habe ich mir weder Gesicht noch Lippen unterspritzen lassen oder irgendwelche Füllstoffe verwenden lassen", so die Sängerin weiter, die aber zugibt, seit ihren Zwanzigern in Cremes und Seren zur Hautpflege zu investieren.

Sie appelliert an ihre Fans, ihre Individualität zu feiern. "Meine Neujahrsbotschaft für 2025 lautet: Drücke dich frei aus, feiere deine Individualität und wisse, dass es vollkommen in Ordnung ist, mit dem zufrieden zu sein, was du im Spiegel siehst, und dass es auch in Ordnung ist, etwas anderes zu wollen. Wir sind alle süße kleine Menschen, die einfach auf der Erde herumhüpfen und nach Umarmungen suchen."

Im Jahr 2000 gelang der portugiesisch-kanadischen Sängerin Nelly Furtado mit ihrem Debütalbum "Whoa, Nelly!" der internationale Durchbruch. 2006 tat sie sich mit dem Produzenten Timbaland zusammen und kreierte Chart-Hits wie "Promiscuous", "Say it Right" und "Give it to Me".