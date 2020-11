Naya Rivera: Ex-Mann verklagt im Namen seines Sohnes US-Bezirk

Mangelnde Schutzvorrichtung schuld an Riveras Ertrinken?

Laut Gerichtsdokumenten, die dem Promiportal vorliegen sollen, wird der Vorwurf erhoben, dass das Boot nicht über eine leicht und sicher erreichbare Leiter verfügt habe. Das Boot sei außerdem nicht mit einer passenden Schutzvorrichtung ausgestattet gewesen, die Badende davor schützt, von ihrem Boot getrennt zu werden. Es hätte zudem lebensrettende Ausstattung gefehlt, was alles gegen die Gesetze in Kalifornien verstoße. So habe unter anderem ein Seil, ein Anker und ein Funkgerät gefehlt.