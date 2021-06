Natalie Portman (40): "Für kein Geld will ich noch einmal jung sein"

KURIER: Wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie jemand, der gern Risiken eingeht? Sind Sie waghalsig?

Natalie Portman: Ich bin kein großer Draufgänger. Ich würde sagen, ich bin riskanten Entscheidungen nicht abgeneigt, aber ich bin dabei trotzdem vorsichtig. Ich arbeite gern mit interessanten Regisseuren. Ich liebe Hochschaubahnen. Aber ich würde nie etwas machen, das wirklich gefährlich oder sogar lebensgefährlich ist.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Astronautin. Ich bin ja die Generation, die von Sally Ride (die erste Amerikanerin im All, 2012) inspiriert war. Wir haben in der Schule über sie gelernt, und es war mein absoluter Traum. Als ich für "Lucy in the Sky" den Anzug anzog, war ich im Himmel.

Sie engagieren sich sehr für Frauenrechte und haben das 50/50-Abkommen in Hollywood unterschrieben, das zum Ziel hat, dass Frauen die Hälfte aller Regie- und Produktionsjobs bekommen. Sehen Sie einen Fortschritt?

Es gibt auf jedem Level Hürden. Frauen haben es schwerer, für Studioprojekte aber auch für unabhängige Filme engagiert zu werden, es ist schwieriger in Festivals reinzukommen, Marketingbudgets zu kriegen, beworben zu werden, einen Verleiher zu finden. Wir haben da alle eine unbewusste Voreingenommenheit, dass wir immer noch glauben, gewisse Jobs sind nur für Männer.

Sie haben als Queen Amidala in "Star Wars" Ihren weltweiten Durchbruch geschafft, sich für "V for Vendetta" den Kopf rasiert und riskante Parts angenommen – wie die der Stripperin in "Closer". Gibt es Rollen, die Sie heute nicht mehr spielen würden?

Ja, ich möchte keine Mutter spielen, denn die bin ich im echten Leben, und es interessiert mich viel mehr, etwas zu finden, das ganz anders ist als mein Leben, das nicht eine Version von mir ist.

Mit welchem Star arbeiten Sie am liebsten?

Ich müsste sagen Jude Law, weil ich mit ihm schon vier Filme gemacht habe. Ich war 19, als wir den ersten drehten, "Cold Mountain". Danach kamen noch "Closer" und "Blueberry Nights". 2018 drehten wir dann "Vox Lux". Er ist einer der besten Schauspieler, die ich kenne und er ist einer der nettesten Menschen. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm.