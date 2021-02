Naomi Campbell posiert mit 50 Jahren oben ohne auf Magazin-Cover

Seit Jahren kümmert sich Campbell um die Kinder eines afrikanischen Waisenheims. Erst vor wenigen Tagen besuchte das gutbetuchte Supermodel seine "Ersatz-Familie" in Kenia. Dabei zeigte sich Campbell trotz ihres Zickenrufs von einer bisher unbekannten Seite. Gänzlich ungeschminkt und nahbar zeigte sich die Berufsschönheit, die selbst keine Kinder hat, bei ihrer Visite im Waisenhaus, bei der sie unter anderem Aufklärungsarbeit für Hygienemaßnahmen betrieb.

So engagiert Naomi Campbell, die als Tochter der jamaikanischen Balletttänzerin Valerie Campbell ihren Vater nie kennengelernt hat, auch ist - nicht all ihre Projekte wurden in der Vergangenheit gut aufgenommen. So stießen 2007 Campbells Baupläne für ein Sechs-Sterne-Hotel mit Casino – das "Billionaire Resort" – im Badeort Malindi, Kenia, auf Kritik von Umweltschützern. Diese warnten, das Hotel würde durch Lärm und Licht die Schildkrötenbrut beeinträchtigen.