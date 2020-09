Sieben Jahre nach Trennung: Naomi Campbell von Milliardärs-Exfreund verklagt

Vladislav Doronin ist ein Geschäftsmann, internationaler Immobilienentwickler und Kunstsammler. Er ist der Gründer der in Moskau ansässigen Capital Group, Eigentümer und Vorsitzender des Aman Resorts sowie Vorsitzender und Chief Executive Officer der OKO-Gruppe. In Summe soll der als der "russische Donald Trump" bekannte Doronin ein Vermögen von rund einer Milliarde Dollar angehäuft haben.

Im Laufe ihrer Beziehung soll der Oligarch Naomi Campbell immer wieder großzügig beschenkt haben. Zudem kamen teure Reisen, Yacht-Trips und Aufenthalte auf seinem Anwesen auf der Kleopatra-Insel in der Türkei. Nun könnten das einst so luxuriöse Jetsetleben an der Seite des schwerreichen Unternehmers dem Model teuer zu stehen kommen.

Zu der vermeintlichen Klage soll sich Campbell bisher nicht geäußert haben. TMZ soll den Sprecher des Models um ein Statement gebeten haben, was aber ausständig geblieben ist.