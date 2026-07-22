Name von Harper Beckhams Beauty-Marke enthüllt - 15-Jährige auf dem Weg zur Millionärin?

Harper Beckham könnte durch ihre erste Kosmetiklinie das britische Pendant zu US-Unternehmerin Kylie Jenner werden, berichtete die britische Boulevardzeitung Daily Mail bereits im März. Jenner war gerade einmal 18 Jahre jung, als sie ihr erstes Produkt, die Kylie Lip Kits, auf den Markt brachte. Der Erfolg ihrer Make-up-Linie führte dazu, dass sie mit 21 Jahren vom Magazin Forbes zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt wurde. Nun bekommt sie Konkurrenz von Harper Beckham, die ebenfalls ihre eigene Kosmetik-Linie auf den Markt bringt. Harper Beckham bringt Beauty-Marke auf den Markt Im März soll in London bereits ein geheimes Fotoshooting für die ersten Produkte stattgefunden haben. „Das ist schon lange Harpers Traum - sie hat alles selbst in die Hand genommen und vorangetrieben. Sie ist eine unglaublich beeindruckende junge Frau“, zitiert die Daily Mail einen Insider. Nun geht das Projekt offenbar in die nächste Runde. Nachdem ihr erster Wunschname in Amerika als Marke angeblich abgelehnt wurde, soll der endgültige Markenname nun feststehen.

„Harlo By Harper“ Harper Beckhams Beauty-Marke werde demnach „Harlo“ heißen, berichtet die Daily Mail. Angeblich will die 15-jährige Tochter von David und Victoria Beckham im nächsten Jahr mit ihrer Linie den Beauty-Markt erobern. „Harper hat gemeinsam mit dem Markenteam schon länger an einem Namen gearbeitet und sich schließlich für Harlo By Harper entschieden. Die Markenanmeldungen sind unterzeichnet und rechtskräftig“, wird ein Insider zitiert. „Obwohl es noch kein festes Startdatum gibt, ist geplant, die Markteinführung im Laufe des nächsten Jahres offiziell zu starten.“ Eine offizielle Bestätigung des Markennamens erfolgte bisher nicht. Was bisher über die geplante Linie bekannt ist: Die Kosmetiklinie soll von südkoreanischen Kosmetikprodukten inspiriert sein und sich an die Generationen Z und Alpha richten.

Die endgültige Produktliste von Harper wird zwar noch geheim gehalten, es ist jedoch bekannt, dass das Sortiment Gesichtsreinigungs- und Pflegeprodukte umfassen wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/LISA O'CONNOR / LISA O'CONNOR Harper und Victoria Beckham

Wie Victoria Beckham ihre Tochter Harper pusht Über Victoria Beckham heißt es, sie würde die Karriere ihrer Tochter - und auch die diversen beruflichen Ambitionen ihrer Söhne - voll und ganz unterstützen. Ihre älteren Brüder Brooklyn, Romeo und Cruz haben sich bereits selbstständig gemacht, wobei alle drei von der Prominenz ihrer Eltern profitieren. Harper träumt eigenen Angaben zufolge schon lange davon, eines Tages wie ihre berühmte Mama eine eigene Marke zu gründen. Ein Vorhaben, bei dem sie auf die Verbindungen ihrer Eltern zählen kann. Schon als Baby wurde die einzige Tochter der Beckhams von ihrer berühmten Mutter zu Modenschauen mitgeschleppt - zudem hatte sie in Modemacherin Victoria ein erfolgreiches Vorbild.