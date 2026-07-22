Charlotte Engelhardt: Offene Worte über Scheidung von Sido

Charlotte Engelhardt, bekannt aus zahlreichen TV-Formaten, hat nun ausführlich über die Herausforderungen gesprochen, die sie während ihrer Scheidung von Rapper Sido durchlebte. Die Moderatorin, die sich 2022 nach über einem Jahrzehnt Beziehung von Paul Würdig – besser bekannt als Sido – scheiden ließ, reflektierte nun in der RTL+-Reality-Serie „Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet“ über ihre Erfahrungen und die schwierigen Entscheidungen, die sie damals treffen musste. Sie moderiert die Serie.

Scheidung war eine der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens In der Episode vom 21. Juli öffnete sich Engelhardt überraschend den Kandidatinnen und sprach über die emotionalen Hürden ihrer Trennung. „Das Problem ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir sind gern im gleichen Kreis, weil wir wissen, was kommt auf uns zu“, erklärte die 47-Jährige und ermutigte die Frauen, toxische Beziehungen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verlassen. „Wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr aus diesem Kreis raus.“ Mit diesen Worten wollte die Moderatorin den Teilnehmerinnen klarmachen, wie schwierig es ist, sich von einem Partner zu lösen – vor allem, wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind (gemeinsam mit Sido hat sie zwei Söhne). Und welch großen Mut solch ein Schritt manchmal erfordert. „Das auszusprechen: Es ist jetzt vorbei, mit zwei kleinen Kindern, mit allem Drum und Dran“, sei für sie eine der härtesten Entscheidungen ihres Lebens gewesen, so Engelhardt.