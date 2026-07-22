Körpersprache-Expertin: In Williams und Kates Ehe werden nun Hemmungen abgelegt
„Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen“, schwärmte der britische Thronfolger William im Mai in einer Frühstückssendung des britischen Senders „Heart Radio“ über Ehefrau Kate. Der Prinz hatte in dem Radio-Interview in liebevoller Weise von ihr geschwärmt. „Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau“, sagte der 44-Jährige.
Expertin für Körpersprache: William und Kate „fühlen sich sicher genug, um Liebe zu zeigen“
Auch wenn sie gemeinsam unterwegs sind, zeigen sich die beiden enger denn je. Der britischen Körpersprache-Expertin Judi James zufolge ist Williams und Kates jüngeren gemeinsamen Auftritten viel Innigkeit zu entnehmen. Im Gespräch mit der Boulevardzeitung Daily Mail analysierte sie, dass „die aufrichtige Intensität ihrer Gefühle füreinander“ sichtbar sei.
„Ihre Rituale deuten darauf hin, dass sich die Intensität ihrer Liebe zueinander nicht wirklich verändert hat; was passiert ist, ist, dass sie sich endlich sicher genug gefühlt haben, um (nicht einander, sondern der Öffentlichkeit und der Presse) genug zu vertrauen, um diese Liebe zu zeigen.“
Kate zeigte sich kürzlich etwa nach einer herausfordernden Bergsteig-Aktion für krebskranke Menschen in Klettermontur - mit roten Shorts, Baseballmütze und Wanderschuhen -, wie sie ihren Mann Prinz William drückt oder ihre Kinder umarmt. Für James „eine Umarmung, die darauf hindeutet, dass alle Hemmungen abgelegt werden“. Das Verlangen, den anderen zu begrüßen und zu liebkosen, habe die Oberhand gewonnen, so Körpersprache-Expertin James im Daily Mail-Gespräch.
Dieses „jüngste Kapitel ihrer Ehe - in dem sie sich frei fühlen, ihre gegenseitige Liebe und Verehrung durch körperlichere Gesten in der Öffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen“, so James, „sei ein fester Bestandteil ihrer persönlichen und generationsübergreifenden königlichen Marke“.
Anfang 2024 hatte die Prinzessin eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Bei der Gipfel-Challenge-Aktion für Menschen mit Krebs hatte sie die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen, um anderen Betroffenen zu helfen.
Das Thronfolgerpaar gab sich im April 2011 in der Westminster Abbey das Ja-Wort und feierte damit heuer den 15. Hochzeitstag.
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