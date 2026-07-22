„Unsere Familie könnte ohne sie buchstäblich nicht zurechtkommen“, schwärmte der britische Thronfolger William im Mai in einer Frühstückssendung des britischen Senders „Heart Radio“ über Ehefrau Kate. Der Prinz hatte in dem Radio-Interview in liebevoller Weise von ihr geschwärmt. „Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau“, sagte der 44-Jährige.

Expertin für Körpersprache: William und Kate „fühlen sich sicher genug, um Liebe zu zeigen“

Auch wenn sie gemeinsam unterwegs sind, zeigen sich die beiden enger denn je. Der britischen Körpersprache-Expertin Judi James zufolge ist Williams und Kates jüngeren gemeinsamen Auftritten viel Innigkeit zu entnehmen. Im Gespräch mit der Boulevardzeitung Daily Mail analysierte sie, dass „die aufrichtige Intensität ihrer Gefühle füreinander“ sichtbar sei.

„Ihre Rituale deuten darauf hin, dass sich die Intensität ihrer Liebe zueinander nicht wirklich verändert hat; was passiert ist, ist, dass sie sich endlich sicher genug gefühlt haben, um (nicht einander, sondern der Öffentlichkeit und der Presse) genug zu vertrauen, um diese Liebe zu zeigen.“