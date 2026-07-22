Vielleicht ist ja das das Geheimnis ihrer nunmehr 25-jährigen Beziehung: Ex-Tennisstar Anna Kournikova und Sänger Enrique Iglesias halten ihr Privatleben streng der Öffentlichkeit fern, man weiß nur sehr wenige Details über ihre Liebe. Bekannt ist aber, dass das Paar nicht verheiratet ist – und vier Kinder hat: Nicholas, Mary, Lucy und Romeo. Nun aber gab Kournikova einen kleinen Einblick in ihr Familienleben – und das nach einer viermonatigen Instagram-Pause.

Kinder feiern Spaniens WM-Sieg Anlässlich Spaniens 1:0-Sieg gegen Argentinien bei der Fußball-WM veröffentlichte Kournikova ein Bild ihrer ältesten drei Kinder auf Instagram. Dass Spanien nun Weltmeister ist, hat bei der Familie mit spanischen Wurzeln natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Am Foto sind Mary, Nicholas und Lucy zu sehen, die den Triumph ihres Vaterlandes in Mini-Trikots feierten und dabei in die Kamera strahlten. Allen voran sticht Nicholas mit seiner überschwänglichen Freude hervor.

Mama Kournikova kommentierte den Schnappschuss simpel, aber voller Liebe und Stolz mit drei roten Herz-Emojis. Die Kommentare ihrer Follower fielen ausführlicher, aber ebenso herzlich aus. Einige Beispiele: „Wunderschöne kleine Champions“

„OMG, die Kinder werden sooo groß!“

„Süüüüß“

„Wie hübsch. genau wie die Eltern. Sie sind wunderschön!“

„ Sie sind einfach goldig. Ich bin sicher, @enriqueiglesias war überglücklich, als Spanien gewonnen hat.“

„Ich kann hören, wie Nico Tooor! schreit!“