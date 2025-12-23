Anna Kournikova und Enrique Iglesias: Zum vierten Mal Eltern geworden
Der spanische Sänger Enrique Iglesias (50) und die ehemalige russische Tennisprofi-Spielerin Anna Kournikova (44) haben ein weiteres Familienmitglied willkommen geheißen.
Wie das Paar am Montagabend auf Instagram bekannt gab, kam ihr viertes Kind am Mittwoch, dem 17. Dezember, zur Welt – nur einen Tag nach dem achten Geburtstag ihrer Zwillinge.
"Mein Sonnenschein"
Auf dem Bild ist das Neugeborene in eine Decke eingewickelt zu sehen, liebevoll neben einem kleinen Faultier-Stofftier gebettet. Das Geschlecht oder den Namen verriet das Paar jedoch (vorerst) nicht. Unter das Foto schrieben sie: "Mein Sonnenschein 17.12.2025."
Erste Gerüchte im Sommer
Im August berichtete das erste Mal das spanische Magazin Hola! über die erneute Schwangerschaft Kournikovas, offiziell bestätigt hat das Paar diese jedoch nicht – was nicht verwundert, denn Kournikova und Iglesias sind dafür bekannt, ihr Privatleben penibel aus der Öffentlichkeit fernzuhalten.
Doch Iglesias selbst deutete dann die freudigen Neuigkeiten doch an: Nach einem Auftritt in Mexiko erklärte er laut Hola! am Flughafen in Miami: "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt."
Leben abseits des Hollywood-Glamours
Das Paar, das nicht verheiratet ist, hat bereits drei Kinder: 2017 kamen die Zwillinge Lucy und Nicholas zur Welt, drei Jahre später wurde Tochter Mary geboren. Nur selten veröffentlicht Kournikova private Fotos aus ihrem Familienleben auf ihrem Instagram-Account. Dem Paar ist es wichtig, dass ihre Kinder abseits des Medien- und Promi-Trubels aufwachsen.
Kennengelernt haben sich Kournikova und Iglesias 2001 am Set seines Musikvideos "Escape". "Sie wusste, wie meine Welt aussah und andersherum. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen", so Iglesias 2023 gegenüber dem Magazin People.
Zuletzt sorgte Kournikova Anfang des Jahres für Besorgnis bei ihren Fans, als Paparazzi-Bilder veröffentlicht wurden, die sie im Rollstuhl sitzend zeigen. Doch die Aufregung war (wie so oft) umsonst: "Es ist nichts Ernstes, nur eine kleine Fußverletzung", beruhigte Iglesias' Mutter Isabel Preysler im Gespräch mit Hola!. Es handelte sich nur um eine kleine, aber schmerzhafte Verstauchung, erklärte sie.
