Anna Kournikova und Enrique Iglesias: Zum vierten Mal Eltern geworden

Der spanische Sänger Enrique Iglesias (50) und die ehemalige russische Tennisprofi-Spielerin Anna Kournikova (44) haben ein weiteres Familienmitglied willkommen geheißen. Wie das Paar am Montagabend auf Instagram bekannt gab, kam ihr viertes Kind am Mittwoch, dem 17. Dezember, zur Welt – nur einen Tag nach dem achten Geburtstag ihrer Zwillinge.

"Mein Sonnenschein" Auf dem Bild ist das Neugeborene in eine Decke eingewickelt zu sehen, liebevoll neben einem kleinen Faultier-Stofftier gebettet. Das Geschlecht oder den Namen verriet das Paar jedoch (vorerst) nicht. Unter das Foto schrieben sie: "Mein Sonnenschein 17.12.2025."

Erste Gerüchte im Sommer Im August berichtete das erste Mal das spanische Magazin Hola! über die erneute Schwangerschaft Kournikovas, offiziell bestätigt hat das Paar diese jedoch nicht – was nicht verwundert, denn Kournikova und Iglesias sind dafür bekannt, ihr Privatleben penibel aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch Iglesias selbst deutete dann die freudigen Neuigkeiten doch an: Nach einem Auftritt in Mexiko erklärte er laut Hola! am Flughafen in Miami: "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt."