Einblick in 8-Millionen-Dollar-Villa von "Kevin – Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin

Während der Weihnachts-Kultfilm "Kevin – Allein zu Haus" (1990) dieses Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiert, führt der ehemalige Hauptdarsteller Macaulay Culkin ein Leben abseits der Filmfabrik. Zusammen mit seiner Familie lebt der Schauspieler in einem Haus mit fünf Schlafzimmern in Toluca Lake, Kalifornien. Culkin, der seit 2022 mit Disney-Star Brenda Song verlobt ist und mit ihr zwei Kinder hat, erwarb die Immobilie 2022 von seinem Schauspielkollegen Kiefer Sutherland für acht Millionen US-Dollar.

So wohnen Macaulay Culkin und Brenda Song

Aus Unterlagen geht laut eliteagent.com hervor, dass das zweistöckige Gebäude in den 1930er-Jahren erbaut und ursprünglich von dem bekannten Architekten Paul Williams entworfen wurde.

Seit seiner Errichtung wurde das Anwesen vom Innenarchitekten Ryan Brown umfassend umgestaltet. Die Villa befindet sich auf einem sorgfältig angelegten Grundstück, das von hohen Mauern und Toren geschützt wird. In Summe zeichnet sich das Heim des früheren Kinderdarstellers durch Bescheidenheit aus. Culkin und seine Verlobte verzichten auf Pomp und unnötigen Schnickschnack.

Im Inneren bietet das Haus ein Wohn- und Esszimmer, ein gemütliches Familienzimmer sowie eine Küche mit Kochinsel und Frühstücksecke. Das Hauptschlafzimmer bietet Blick auf den gepflegten Garten mit einem Pool, umgeben von einer Sonnenterrasse.

Das Gebäude verfügt über einen gepflasterten Vorplatz und eine angeschlossene Dreifachgarage.