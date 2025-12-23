Einblick in 8-Millionen-Dollar-Villa von "Kevin – Allein zu Haus"-Star Macaulay Culkin
Während der Weihnachts-Kultfilm "Kevin – Allein zu Haus" (1990) dieses Jahr sein 35-jähriges Jubiläum feiert, führt der ehemalige Hauptdarsteller Macaulay Culkin ein Leben abseits der Filmfabrik. Zusammen mit seiner Familie lebt der Schauspieler in einem Haus mit fünf Schlafzimmern in Toluca Lake, Kalifornien. Culkin, der seit 2022 mit Disney-Star Brenda Song verlobt ist und mit ihr zwei Kinder hat, erwarb die Immobilie 2022 von seinem Schauspielkollegen Kiefer Sutherland für acht Millionen US-Dollar.
So wohnen Macaulay Culkin und Brenda Song
Aus Unterlagen geht laut eliteagent.com hervor, dass das zweistöckige Gebäude in den 1930er-Jahren erbaut und ursprünglich von dem bekannten Architekten Paul Williams entworfen wurde.
Seit seiner Errichtung wurde das Anwesen vom Innenarchitekten Ryan Brown umfassend umgestaltet. Die Villa befindet sich auf einem sorgfältig angelegten Grundstück, das von hohen Mauern und Toren geschützt wird. In Summe zeichnet sich das Heim des früheren Kinderdarstellers durch Bescheidenheit aus. Culkin und seine Verlobte verzichten auf Pomp und unnötigen Schnickschnack.
Im Inneren bietet das Haus ein Wohn- und Esszimmer, ein gemütliches Familienzimmer sowie eine Küche mit Kochinsel und Frühstücksecke. Das Hauptschlafzimmer bietet Blick auf den gepflegten Garten mit einem Pool, umgeben von einer Sonnenterrasse.
Das Gebäude verfügt über einen gepflasterten Vorplatz und eine angeschlossene Dreifachgarage.
In New York fand Culkin keine Ruhe
Auf dem Höhepunkt seines Ruhms wohnte Culkin in einer Wohnung in New York, die er im Alter von nur neunzehn Jahren gekauft hatte. Damals wurde er regelmäßig von Paparazzi verfolgt.
2024 erzählte der heute 45-Jährige in einem seltenen Interview mit Cosmopolitan, jegliche Verbindung zu seinem früheren Lebensstil endgültig gekappt zu haben, als er sein früheres Loft-Apartment nach über 20 Jahren verkauft hat.
Die Dreizimmerwohnung fand laut realestate.com.au Anfang dieses Jahres für 7,75 Millionen US-Dollar einen neuen Besitzer. Culkin hatte die Wohnung ursprünglich für 1,75 Millionen US-Dollar erworben.
Culkin und seine Song haben hat hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass ihr Privatleben auch wirklich privat bleibt. Der Cosmopolitan erzählten sie, dass ihre Beziehung abseits neugieriger Blicke und Paparazzi in privater Atmosphäre erst so richtig aufgeblüht sei. Mittlerweile dreht sich ein Großteil von Culkins Leben um seine Rolle als Familienvater. Während er sich um die gemeinsamen Söhne kümmert, sorgt der ehemalige Kinderstar dafür, dass Song sich auf ihre Filmkarriere konzentrieren kann.
Auch sonst lebt der Hollywood-Star trotz seines Vermögens von geschätzten 25 Millionen Dollar verhältnismäßig bescheiden.
Dazu mehr:
Pläne für Kauf von "Kevin – Allein zu Haus"-Anwesen
Kürzlich gab Culkin jedoch zu, dass er überlegt hatte, eine weitere Immobilie zu erwerben: das legendäre Haus, das in "Kevin – Allein zu Haus" als McCallister-Haus diente.
"Ich hatte fast überlegt, es zu kaufen – nur so zum Spaß", gab der Schauspieler im Dezember des vergangenen Jahres bei einer Vorführung des Films im Rosemont Theater laut der New York Times zu. Einziehen würde er in das Anwesen in Winnetka, Illinois, jedoch nicht. Stattdessen, so erzählte Culkin, wollte er in ein "Film-Gruselkabinett" verwandeln, in dem Besucher Szenen wie die nachspielen konnten, in der seine Filmfigur Kevin den Einbrecher McCallister die Treppe hinunterschlitten lässt.
