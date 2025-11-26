"Kevin"-Fortsetzung? Macaulay Culkin hätte schon eine Idee

Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin ist einem Bericht zufolge offen für eine Fortsetzung von "Kevin - Allein zu Haus" und hat auch schon eine Idee, was dort passieren könnte. "Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß", sagte der 45-Jährige laut dem Promiblatt People bei einem Auftritt in Kalifornien anlässlich des Jubiläums des Films. Demnach arbeite er wahnsinnig viel und schenke seinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit.

"Und dann werde ich ausgesperrt"

"Das Kind ist deswegen eingeschnappt – und dann werde ich ausgesperrt", sagte Culkin weiter. Sein Kind lasse ihn nicht mehr ins Haus zurück - anstelle der Einbrecher aus dem ersten Teil würden nun Fallen für ihn ausgelegt. "Das Haus ist eine Art Metapher für unsere Beziehung", sagte der US-Schauspieler - er müsse das Herz seines Sohnes zurückgewinnen. Er sei also einer Fortsetzung "nicht abgeneigt" - wenn es das "Richtige" sei.