Wie Macaulay Culkin heute lebt - und was seine Kinder nie erfahren dürfen

Nach seinem Durchbruch als Kinderstar mit der Erfolgs-Komödie "Kevin – Allein zu Haus" (1990) folgte für Macaulay Culkin der Absturz. Anstatt mit Filmrollen machte der Schauspieler jahrelang hauptsächlich mit seinem ungesunden Aussehen Schlagzeilen – Gerüchte um eine Drogensucht, Magersucht oder gar eine schlimme Krankheit machten die Runde. Inzwischen verläuft das Leben des ehemaligen Hollywood-Sorgenkindes wieder in geregelten Bahnen. Culkin und Song: Hochzeit lässt auf sich warten Culkin, bei dem es seit seiner Trennung von Mila Kunis im Jahr 2014 in der Liebe längere Zeit nicht mehr so recht klappen wollte, ist seit 2017 ist er mit Disney-Star Brenda Song liiert. Das Paar verlobte sich 2022 und hat zwei gemeinsame Söhne. Geheiratet haben sie bislang noch nicht. Auch wenn sie eigenen Angaben zufolge erwägt haben, heimlich "ja" zu sagen.

"Willst du mich etwa nicht heiraten?", fragte Culkin seine Verlobte scherzhaft in einem gemeinsamen Interview mit der Cosmopolitan Anfang des Jahres. "Mir ist es egal, wenn wir es nicht tun, ich möchte es nur wissen." "Wir haben überlegt, durchzubrennen", fuhr Song daraufhin fort. "Aber ich meinte: 'Wenn wir durchbrennen würden, würde meine Mutter einen Herzinfarkt bekommen, weil sie nicht dabei sein könnte."

Das Paar war schon immer etwas unkonventionell – bevor sie überhaupt offiziell zusammen waren, nahm die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin Culkin am Weihnachtstag mit nach Hause. "Und ich war streng genommen noch gar nicht ihr Freund", verriet der Schauspieler. 8-Millionen-Villa in Toluca Lake 2021 wurde Macaulay Culkin zum ersten Mal Vater, als sein Sohn Dakota geboren wurde.

Ende 2022 kam Culkins und Songs zweiter Sohn Carson zur Welt. Heute lebt die Familie in einem Haus mit fünf Schlafzimmern in Toluca Lake, Kalifornien. Culkin erwarb die Immobilie 2022 von seinem Schauspielkollegen Kiefer Sutherland für acht Millionen US-Dollar. Kinder sollen nicht erfahren, dass er "Kevin" ist Dass er als Kind in einem der bekanntesten Weihnachtsfilme mitgespielt hat, wissen seine beiden Kinder trotz ihrer privilegierten Wohnsituation aber nicht, wie Culkin kürzlich verriet. Es ist 35 Jahre her, dass er zum ersten Mal in der Komödie "Kevin – Allein zu Haus" Einbrecher abwehrte. Um das Jubiläum des Kult-Weihnachtsfilms zu feiern, besuchte der ehemalige Kinderstar am Samstag eine Vorführung im Long Beach Terrace Theater in Kalifornien.

