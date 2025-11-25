Jimi Blue und Yeliz Koç: Eigenwillige Lebens-Vereinbarung nach Trennung

Kurz vor dem Start ihrer gemeinsamen Reality-Serie haben Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) über ihr Familienleben mit der gemeinsamen Tochter Snow nach ihrer Trennung geplaudert. Dabei hilft Ochsenknecht auch ordentlich im Haushalt mit, wie seine Ex-Freundin im gemeinsamen Interview mit RTL verrät. "Es gibt kein Nein."

Ochsenknecht und Yeliz Koç: Ihr Leben nach Trennung

Er mache den Geschirrspüler, die Wäsche, bringe den Müll raus oder mache Tochter Snow fertig, so Koç. Sie würde die beiden aber noch nicht alleine lassen - "Jimi hat keine Ahnung von Kindern."

Ochsenknecht sagte, er und seine Ex-Freundin wohnten nicht zusammen. "Das ist Yeliz' Wohnung. Also wenn ich dort bin, schlafe ich immer auf der Couch." Am Anfang habe er im Hotel geschlafen, so der Schauspieler - bis Yeliz und seine Tochter den Wunsch geäußert hätten, dass er bei ihnen schlafe, so dass Snow ihn morgens wecken könne. Koç ergänzte scherzend: "Und damit er meinen Müll rausbringen kann."