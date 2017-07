Nach seinem Durchbruch als Kinderstar mit der Erfolgs-Komödie "Kevin – Allein zu Haus" (1990) folgte für Macaulay Culkin der Absturz. Anstatt mit Filmrollen machte der Schauspieler in den letzten Jahren hauptsächlich mit seinem ungesunden Aussehen Schlagzeilen – Gerüchte um eine Drogensucht, Magersucht oder gar eine schlimme Krankheit machten die Runde. Doch nun scheint es mit dem Hollywood-Sorgenkind endlich wieder bergauf zu gehen.

Neuer Look und neue Liebe?

Ein Fotograf erspähte Macaulay vor wenigen Tagen, wie er auf einer Tankstelle in West Hollywood Zigaretten kaufte. Und so hat man den gefallenen Kinderstar wirklich schon lange nicht mehr gesehen: Die langen Zotten sind ab und auch von seinem Grunge-Look scheint sich Culkin verabschiedet zu haben. Stattdessen präsentierte er sich adrett mit Jeansjacke und Hipster-Brille.

Looking good, #MacaulayCulkin! ???? The actor stepped out looking very clean cut with Disney Channel alum #BrendaSong. Link in bio for details. (????: Splash News) ⠀ Ein Beitrag geteilt von Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) am 25. Jul 2017 um 8:35 Uhr

Noch mehr gute Nachrichten: Offenbar hatte der gefallene Kinderstar, bei dem es seit seiner Trennung von Mila Kunis im Jahr 2014 in der Liebe nicht mehr so recht klappen wollte, gerade ein Rendezvous mit Disney-Star Brenda Song - die nun von Klatschmagazinen sogar als seine neue Freundin gehandelt wird.

Erst kürzlich hatte Culkin in einem seltenen Interview (dazu mehr) über die negativen Auswirkungen seiner Berühmtheit auf sein Liebesleben erzählt: "Ich checke immer, ob Paparazzi da sind. Das ist merkwürdig bei Dates. Wenn du so tust, als würdest du nicht darauf achten."

Auch über seine angebliche Drogensucht hat er gesprochen: "Natürlich sind damals ziemlich viel schräge Sachen passiert. Aber nein, ich habe nicht 6.000 Dollar monatlich für Heroin oder sonstwas ausgegeben."

Nun scheint es auch mit der Karriere des ehemaligen Kinderstars endlich wieder bergauf zu gehen. Nach seinem Engagement in der Serie "The Jim Gaffigan Show", steht Malaulay Culkin nun auch für Seth Greens neuem Film "Changeland" vor der Kamera, in dem er zusammen mit Brenda Song zu sehen sein wird.

So sieht Macaulay nicht mehr aus:

