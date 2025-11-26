1980er-Ikone Sandra spricht über ihren Kampf gegen Krebs

In den 1980er-Jahren wurde sie als "deutsche Madonna" gefeiert. Ihr Song"(I'll Never Be) Maria Magdalena", der 1985 veröffentlicht wurde, machte Sängerin Sandra, geboren Sandra Ann Lauer, schlagartig bekannt. Zwischen 1985 und 1992 verkaufte die deutsche Popsängerin über 30 Millionen Platten.

Sandra spricht über ihren Kampf gegen Brustkrebs

Im Oktober 2017 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Nach langer Behandlung gilt sie seit 2022 als geheilt. Nun hat die heute 63-Jährige in einem seltenen Interview über ihre Erkrankung gesprochen.

"Der Glaube an mich selbst hat mir am meisten geholfen", erzählte die Musikerin Gespräch mit der Bild-Zeitung.