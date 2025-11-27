Frisch verliebt: Andreas Gabaliers Tipps für gelungene Beziehung

Nach sechs Jahren Single-Leben ist der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier wieder vergeben. "Ja, es gibt da jemanden", sagte er gegenüber der deutschen Bild im Oktober. "Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs."

Seine letzte bekannte Lebensgefährtin war die Moderatorin Silvia Schneider.

Was Andreas Gabalier in einer Beziehung wichtig ist

Die deutsche Zeitschrift Bunte war nun bei der Aufzeichnung zur "Die Giovanni Zarella Show" dabei, die am 14. März 2026 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Da soll Zarella den Sänger nach seinem Rezept für eine gelungene Beziehung ausgefragt haben.

Demnach wollte der Moderator Bunte zufolge von Gabalier wissen: "Andreas, wir haben heute Abend das große Thema Liebe. Wenn man fragen würde: Drei Zutaten, die es braucht, für eine schöne Beziehung – was würdest du da reinschmeißen in den Topf?"