Frisch verliebt: Andreas Gabaliers Tipps für gelungene Beziehung
Nach sechs Jahren Single-Leben ist der Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier wieder vergeben. "Ja, es gibt da jemanden", sagte er gegenüber der deutschen Bild im Oktober. "Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs."
Seine letzte bekannte Lebensgefährtin war die Moderatorin Silvia Schneider.
Was Andreas Gabalier in einer Beziehung wichtig ist
Die deutsche Zeitschrift Bunte war nun bei der Aufzeichnung zur "Die Giovanni Zarella Show" dabei, die am 14. März 2026 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Da soll Zarella den Sänger nach seinem Rezept für eine gelungene Beziehung ausgefragt haben.
Demnach wollte der Moderator Bunte zufolge von Gabalier wissen: "Andreas, wir haben heute Abend das große Thema Liebe. Wenn man fragen würde: Drei Zutaten, die es braucht, für eine schöne Beziehung – was würdest du da reinschmeißen in den Topf?"
Darauf habe der Österreicher erst einmal mit einem "Boah" reagiert.
Nach kurzer Bedenkpause sagte er: "Ich glaube, es geht um Respekt. Dass man den Partner oder die Partnerin wertschätzt." Es sei auch wichtig, viele Gemeinsamkeiten zu haben. Sein Opa habe ihm außerdem geraten, nach "einem Kumpeltyp von einem feschen Mädel" zu suchen. Nach einer Partnerin, die auch noch zu einem passt, wenn man älter wird.
"Vielleicht ist das eines der wesentlichsten Zutaten", soll Gabalier gemeint haben.
Wer Andreas Gabaliers' neue Freundin ist, ist bis dato nicht offiziell bekannt. Im Oktober hatte der Sänger der Bild erzählt, sich nicht weiter zu seiner neuen Beziehung zu äußern, denn "ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten".
Schon in früheren Interviews hat er immer betont, dass er gerne Kinder hätte. Er sagte auch immer, dass seine Traumfrau humorvoll sein sollte.
"Ich achte auf die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit, die Lockerheit - das ist es eigentlich, was eine Frau sexy macht", sagte er einmal gegenüber dem Magazin Bunte.
