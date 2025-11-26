Tom Neuwirth aka Conchita Wurst erreicht beruflichen Meilenstein

Am 15. Februar 2024 hob sich der Vorhang im Wiener Rabenhoftheater für das Stück "Luziwuzi - Ich bin die Kaiserin" zum ersten Mal. Seither sind die Vorstellungen immer in Windeseile ausverkauft, sobald neue Termine bekannt gegeben werden.

Und jetzt wurde die 50. Aufführung des Stücks über den exzentrischen Bruder von Kaiser Franz Joseph zelebriert. In der Titelrolle ist Tom Neuwirth aka Conchita Wurst zu sehen: "Es ist ein wunderbares Stück, von dem man sehr viel über die Liebe lernen kann. Die Rolle wurde mir von Ruth Brauer-Kvam und Fabian Pfleger auf den Leib geschrieben – ich musste allerdings noch sehr an meiner Hemmungslosigkeit arbeiten. Aber ich liebe es ja, auf der Bühne zu stehen – ich bin ein richtiges Showpony", so der Künstler im Rahmen der Feierlichkeiten.

Regisseurin Ruth Brauer-Kvam stellt auch den aktuellen Bezug in den Vordergrund: "Es ist ein fantastisch-realistischer Abend – und in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Die Geschichte der gleichgeschlechtlichen Liebe ist ein Auf und Ab – und wir müssen heute wachsam sein, uns nicht auf Errungenschaften und Rechten ausruhen, sondern mehr denn je füreinander einstehen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt."

Beim großen Fest gab's auch noch eine besondere Premiere, denn Tom Neuwirth präsentierte das Album "Wundgeküsst", das vier Songs aus "Luziwuzi" enthält und zwei weitere Lieder nach Texten von Heinrich Heine. Zu streamen gibt's die Stücke dann ab dem 28. November.