„Luziwuzi“ im Rabenhof: Queer, galant – fulminant

Sollten Sie von diesem Spross aus dem Hause Habsburg noch nichts gehört haben, ist das kein Makel. „Luziwuzi“, wie der jüngste Bruder von Kaiser Franz Joseph genannt wurde, ist weitgehend aus der Historie gecancelt worden. Denn er war homosexuell. Das wurde so lange geduldet, bis die Presse von einem Eklat in einer Badeanstalt berichtete. Die Verbannung nach Salzburg folgte, Ludwig Viktor lebte abgeschirmt in Kleßheim, bis er 76-jährig dement starb.

Ein Leben zwischen Glamour und Queerness, zwischen Beklemmung und Ausschweifung spulen Regisseurin und Autorin Ruth Brauer-Kvam und Fabian Pfleger in ihrer Biopic-Revue ab. Im Delirium blickt Ludwig Viktor zurück. Man sieht ein von der Mutter verzärteltes, verwöhntes Kind, das an der strengen Erziehung am Hof leidet, einen jungen Mann, der von seinen Brüdern auf Steckenpferden in einem flotten Tanz zur Zwangsbeglückung ins Bordell gedrängt wird, einen Erwachsenen, der Zuflucht vor der Einsamkeit in ephemeren, verbotenen Affären und im Luxus sucht.

Kyrre Kvam schafft dazu einen ausdrucksvollen Live-Begleitsound. Einziger Einwand ist die Bühne. Michaela Mandel hat eine Badeanstalt mit Glitzervorhang, Fototapete und versenktem Pool geschaffen. Wenn dort agiert wird, sieht man nur mit Mühe etwas. Das ist extrem schade. Etwa, wenn Tom Neuwirth die Einsamkeit des kleinen Luziwuzi auf seinem Schaukelpferd spüren lässt.