Was Conchita mit dem exzentrischen Bruder von Kaiser Franz Joseph, Luziwuzi, verbindet

Für Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (35) wird 2024 ein mit Terminen vollgepacktes Jahr. Auch jährt sich da der Sieg beim Eurovision Song Contest bereits zum zehnten Mal.

"Es ist ein Wahnsinn, wie sich mein Leben mit einem Schlag verändert hat. Was mir dieser Moment für Möglichkeiten eröffnet hat, und wie sehr ich wachsen durfte, in den letzten zehn Jahren. Nicht nur, was meine Performance anbelangt, auch als Mensch. Aufgrund des Song Contests darf ich ein privilegiertes Leben führen und mit dem, was ich am liebsten tue – ganz unromantisch gesagt – meine Rechnungen bezahlen", resümiert Tom Neuwirth im KURIER-Gespräch.

Außerdem wird Conchita heuer gemeinsam mit Rea Garvey die deutschen Teilnehmer am ESC-Vorentscheid ("Ich will zum ESC", ab 25. Jänner in der ARD-Mediathek) als Coach begleiten. Davor ist sie aber noch Teil des Programms beim Eröffnungsfestakt der Kulturhauptstadt Europas 2024 in Bad Ischl im Salzkammergut (20. Jänner).

Neue Aufgabe

Außerdem wagt sich der Künstler auf völlig neues Terrain – auf die Theaterbühne. Ab dem 15. Februar ist er in "Luziwuzi – Ich bin die Kaiserin" im Wiener Rabenhoftheater in der titelgebenden Rolle zu sehen. Er spielt den exzentrischen, homosexuellen Bruder, Ludwig Viktor (Spitzname: Luziwuzi), von Kaiser Franz Joseph.

"Die Habsburger liebe ich ja sowieso, vor allem Kaiserin Sisi. Da war ich gleich interessiert. Das füttert meine Künstlerseele und ich freue mich extrem darauf. Das ist so eine prominente Figur der queeren Geschichte Österreichs. Und dies zu beleuchten, einen Teil seiner Identität abzubilden, ist einfach ein Riesen-Geschenk", so Tom Neuwirth.

Regisseurin Ruth Brauer-Kvam ergänzt dazu: "Ich glaube, dass Luziwuzi sich wahnsinnig freut, dass Tom das spielt. Ich finde, Tom ist ein Botschafter Österreichs, der ausgesandt wird, um Farbe, Liebe, Empathie und Bildung zu verbreiten. Und ich kann mir vorstellen, dass Luziwuzi das auch gerne getan hätte in der Form. Nur durfte er das damals nicht".