Andreas Gabalier frisch verliebt? "Ja, da gibt es jemanden."

Offiziell galt der steirische Musiker Andreas Gabalier lange als Single - seit sechs Jahren um genau zu sein. Seine letzte bekannte Lebensgefährtin war die Moderatorin Silvia Schneider .

"Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs."

Jetzt scheint er aber wieder verliebt zu sein. "Ja, es gibt da jemanden", sagte er gegenüber der deutschen Bild.

Mehr wolle er aber dazu nicht sagen, denn "ich habe mir vorgenommen, dieses Thema für mich ein bisschen abseits der Öffentlichkeit zu gestalten".

Schon in früheren Interviews hat er immer betont, dass er gerne Kinder hätte. Er sagte auch immer, dass seine Traumfrau humorvoll sein sollte.

"Ich achte auf die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit, die Lockerheit - das ist es eigentlich, was eine Frau sexy macht", sagte er einmal gegenüber dem Magazin Bunte.

Und genau so eine Frau scheint er jetzt gefunden zu haben.