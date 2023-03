Naddel bricht nach Verschwinden ihr Schweigen: "Fix und fertig"

Monatelang war Nadja abd el Farrag von der Bildfläche verschwunden. Selbst Freunde wussten angeblich nicht, wo sie steckt - denn von Naddel fehlte seit Ende des vergangenen Jahres jede Spur. Jetzt hat sich die 58-Jährige nach ihrem plötzlichen Verschwinden erstmals zu Wort gemeldet.

Naddel galt als vermisst

Zuvor hatte sich ein angeblicher Freund der Ex-Frau von Dieter Bohlen, ein gewisser Daniel, an die Öffentlichkeit gewandt und diese über Naddels Verschwinden informiert. "Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir. Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin. Wir sind für dich da. Wir werden dafür sorgen, dass du das bekommst, was dir zusteht. Seit vier Monaten kein Lebenszeichen von dir. Melde dich bitte bei uns! Wir vermissen dich", hieß es in der von mehreren Leuten unterzeichneten Botschaft, die von Daniel geteilt wurde.