Intime Beichte von Michelle Hunziker über Ex Eros Ramazzotti

1996 lernte Michelle Hunziker den italienischen Sänger Eros Ramazzotti kennen. Noch in desselben Jahr wurden sie Eltern der Tochter Aurora Ramazzotti, die mittlerweile selbst ihr erstes Kind erwartet. Das Paar heiratete 1998. 2002 trennten sich die Schweizer Moderatorin und der Sänger. Ihre Ehe wurde erst 2009 geschieden. In der italienischen Talkshow "Felicissima Sera" legte Hunziker jetzt ein überraschendes Geständnis ab und verriet, dass es nach der Trennung weiterhin zu intimen Begegnungen zwischen ihr und ihrem Ex Ramazzotti gekommen ist.

Hunziker schlief "aus Gewohnheit" mit Ramazzotti

Demnach habe ihr Verhältnis mit dem Vater ihrer ältesten Tochter 2002 nicht gänzlich aufgehört, nachdem sie sich von Eros Ramazzotti getrennt hatte. "Von Zeit zu Zeit, aus Gewohnheit" hätten sie auch nach dem Liebes-Aus weiterhin miteinander geschlafen.

In Italien sorgte die Aussage für Schlagzeilen. Hunziker ruderte daraufhin auf Instagram zurück und erklärte: "Es war ganz offensichtlich ein Spiel." Um was für ein Spiel es sich handelte, erklärte sie dabei nicht.