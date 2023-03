Bis zu Geburt nicht mehr lange: Aurora Ramazotti mit XXL-Babybauch

"Ich wusste, dass ich schwanger war, aber ich war nicht darauf vorbereitet", sagte sie. Sie habe in den Ferien von ihrer Schwangerschaft erfahren. Sie befand sich mit ihrer Mutter am Meer, als der Schwangerschaftstest anschlug. Damals sei sie in der siebten Woche gewesen.

Es habe sie zudem belastet, dass bereits vor der ├Âffentlichen Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft ohne ihr Einverst├Ąndnis in der Presse wiederholt ├╝ber eine angebliche Schwangerschaft spekuliert wurde. Und auch in den sozialen Medien wurde dar├╝ber spekuliert. "Das war ein Schlag! Ich hatte nicht das Gef├╝hl, mit meinen Freunden dar├╝ber reden zu k├Ânnen, geschweige denn mit Fremden", so Aurora, die die Babynews erstmals f├╝r sich im Privaten verarbeiten musste.

Die schwierigste Zeit seien f├╝r sie die ersten drei Monate der Schwangerschaft gewesen. "Mir war oft schlecht und wenn ich auf der Stra├če von Leuten angesprochen wurde, f├╝hlte ich mich nicht wohl", sagte die 26-J├Ąhrige. Die Schwangerschaft war zwar noch geheim und die Leute fragten sie nur harmlose Dinge, aber "ich war sehr empfindlich."

Erst im September des vergangenen Jahres war die Promitochter so weit, ihre Schwangerschaft offiziell bekannt zu geben. Im Oktober verriet sie, einen Buben zu erwarten. Das Kind soll im April zur Welt kommen. Vater des Kindes ist Auroras Partner Goffredo Cerza.