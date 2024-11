Nackter John Lennon: Cher enthüllt skurriles Erlebnis in der Playboy-Mansion

Musik-Ikone Cher hat im Laufe ihrer langjährigen Karriere schon viel erlebt. So auch einen feuchtfröhlichen Abend im Jahr 1974 mit John Lennon , der in Hugh Hefner s Playboy-Mansion endete und bei dem der "Beatles"-Star mehr enthüllte, als es Cher wohl lieb war.

In einem selbst verfassten Artikel für die britische Zeitung Daily Mail erinnerte sich die Grammy-Gewinnerin an ihre wilde Nacht mit dem 1980 verstorbenen Briten.

"Als ich eines Sonntagabends ein italienisches Restaurant in Los Angeles betrat, traf ich John Lennon und seinen Freund Harry Nilsson und sie fragten, ob ich sie zum Filmabend zu Hugh Hefners Haus mitnehmen könne", schreibt Cher, der 1965 als weiblicher Part des Duos "Sonny and Cher" durch den Hit "I Got You Babe" der Durchbruch gelang.