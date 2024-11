"Verantwortungslos und schädlich": Jamie Oliver zieht Buch nach Kritik zurück

In seinem Jugendroman "Billy and the Epic Escape" geht es unter anderem um ein Mädchen, das zur indigenen Bevölkerung des Landes gehört.

Wie der Guardian berichtete, hatte die Gesellschaft für Bildung zu Geschichte und Tradition der australischen Ureinwohner Natsiec (National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation) das Buch scharf kritisiert.

Die Darstellung von Ureinwohnern und ihren Traditionen ignoriere deren gewaltsame Unterdrückung und sei "verantwortungslos und schädlich und spiegelt ein tiefes Unverständnis und einen Mangel an Respekt wider", hatte die Gesellschaft bemängelt.