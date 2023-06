Nackt-Look: Lupita Nyong'os Aufreger-Outfit bei den Tony Awards

Ihr extravagantes Outfit war eines der Tuschel-Themen bei den diesjährigen Tony Awards in New York: Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o stellte ihren Oberkörper in einem maßangefertigten Brustpanzer zur Schau.

Lupita Nyong'o im gewagten Oben-Ohne-Look

Die 40-j√§hrige Schauspielerin pr√§sentierte sich in einem silbernen Kleidungsst√ľck, das die pakistanische K√ľnstlerin und Modedesignerin Misha Japanwala f√ľr sie entworfen hat und das ihrem eigenen K√∂rper nachgeformt wurde.