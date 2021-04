Nach Zahnarzt-Besuch: Wieso sitzt Brad Pitt im Rollstuhl?

Nanu, muss man sich etwa Sorgen machen? Schauspieler Brad Pitt wurde von Paparazzi geknipst, als er in Begleitung eines Bodyguards eine Zahnarztpraxis in Beverly Hills in einem Rollstuhl verließ. Page Six veröffentlichte Fotos, die den 57-Jährigen - gekleidet in Jeans und einem schwarzen Kapuzenpulli - im Rollstuhl zeigen.

Brad Pitt verlässt Zahnarzt im Rollstuhl

Hinter seiner großen Sonnenbrille und einem Mund-Nasen-Schutz ist der "Once Upon A Time in Hollywood"-Star kaum zu erkennen. Das Promi-Portal berichtet allerdings, dass es sich bei der Person, die von ihrem Bodyguard aus der Zahnarztpraxis eskortiert wird, tatsächlich um Brad handeln soll.

Welcher Behandlung sich der Mime unterzog, ist nicht bekannt. Page Six geht jedoch davon aus, dass es sich bei dem Rollstuhl um eine reine Vorsichtsmaßnahme handle. Gemäß der Krankenhauspolitik werde so eine Haftung vermieden, falls sich ein Patient beim Verlassen einer Einrichtung verletzen sollte.