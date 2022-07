Nach Vorwurf sexueller Gewalt: Oscar-Gewinner Haggis wittert Scientology-Komplott

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis, der am 19. Juni in Italien wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt festgenommen und am 4. Juli aus dem Hausarrest entlassen worden war, beteuert weiter seine Unschuld. Nun vermutet er, Opfer eines Komplotts geworden zu sein. Dahinter könnte seiner Ansicht nach die Scientology-Sekte stecken, die er 2009 nach 35 Jahren Mitgliedschaft verlassen hatte.

"Ich habe keine Beweise, aber von dem, was ich von Scientology gelernt habe, weiß ich, dass sie zu allem fähig sind. Wenn du dich gegen sie aussprichst, werden sie jedes Mittel nutzen, um deinen Ruf, deine Karriere und deine Familie zu zerstören", sagte Haggis im Interview mit der römischen Tageszeitung La Repubblica (Dienstagsausgabe). Der Regisseur hatte in einem Dokumentarfilm über seine Erfahrungen mit der Sekte berichtet.