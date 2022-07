Burlesque-Künstlerin Dita von Teese wird jetzt zu Kaiserin Sisi

"Gery ist sehr ehrgeizig. Ich mag seine Ideen. Das erste Mal, als ich zum Life Ball kam, war ich einfach umgehauen von der unfassbaren Arbeit, die hier gemacht wird. Was ich wirklich toll finde, ist, dass die Arbeit auch von der Regierung unterstützt wird. Die Menschen waren frei in dem, was sie trugen, und für mich als jemanden, der oft ein wenig kontroversiell angesehen wird, weil ich Striptease mache oder für meine Arbeit mit Fetischen. Das war so toll zu sehen, dass auch Ärzte und Anwälte einfach losgelassen haben. Das sieht man nicht sehr oft. Für mich ist das wirklich sehr aufregend zu sehen, dass Menschen einander akzeptieren und gemeinsam feiern."