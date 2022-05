Nach Trennung von Lisa Bonet: Jason Momoa frisch verliebt?

Laut PEOPLE-Magazin soll Jason Momoa n├Ąmlich aktuell die Schauspielerin Eiza Gonz├ílez daten. "Sie sind zusammen. Er k├╝mmert sich um sie. Er ist an einem gro├čartigen Ort und arbeitet an Fast X", sagte ein Insider gegen├╝ber dem Promi-Blatt. Die Quelle, die angeblich sowohl Momoa als auch Gonz├ílez nahe steht, f├╝gte hinzu: "Sie sind beide mit der Arbeit besch├Ąftigt, haben aber Spa├č zusammen. Es ist noch nichts Ernstes."

Eiza Gonz├ílez war unter anderem im Film "Baby Driver" zu sehen. Gemeinsam mit Momoa wird sie au├čerdem in der n├Ąchsten "The Fast and the Furious"-Fortsetzung dabei sein.