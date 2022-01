Nach Trennung von Emma Roberts: Garrett Hedlund festgenommen

"Thron: Legacy"-Star Garrett Hedlund soll nach Angaben des Internetportals TMZ wegen Trunkenheit in der √Ėffentlichkeit festgenommen worden sein. Die Verhaftung erfolgt nur wenige Tage, nachdem laut People-Magazin bekannt wurde, dass er sich von seiner Freundin Emma Roberts getrennt hat. Mit der "Nerve"-Darstellerin hat der 37-J√§hrige den einj√§hrigen Sohn Rhodes.

Garrett Hedlund: Ex von Emma Roberts festgenommen

Die Festnahme erfolgte angeblich vergangenen Samstag in Franklin County Tennessee. Die Kaution betrug umgerechnet etwa 1900 Euro - mittlerweile befinde sich Hedlund allerdings nicht mehr in Polizeigewahrsam, wie das Franklin County Sheriffs Office gegen√ľber People best√§tigte. Hedlund d√ľrfte sich laut mehreren Medienberichten derzeit in dreij√§hriger Bew√§hrung befinden, was bedeutet, dass seine j√ľngste Verhaftung wegen √∂ffentlicher Trunkenheit ein Problem f√ľr den Schauspieler darstellen k√∂nnte.