Nach Trennung von Butler: Kaia Gerber datet Sohn von berühmtem Schauspieler

Lewis Pullman wurde als Sohn des Schauspielers Bill Pullman und der Tänzerin Tamara Hurwitz Pullman geboren. Ab 2013 wirkte er in Kurzfilmen mit. 2017 gab er in "The Ballad of Lefty Brown" von Jared Moshe mit einer kleinen Rolle an der Seite seines Vaters Bill Pullman sein Debüt in einem abendfüllenden Spielfilm.

Auf einem Foto sieht man Gerber verlegen lachen, während sie an Lewis' Seite spaziert. Ein anderes Bild zeigt die beiden Arm in Arm ( zu sehen hier ). Gerber blieb die ganze Nacht über in der Nähe des Ehrengastes, berichtete Page Six.

Nun scheint es so, als hätte Kaia Gerber bereits eine neue Liebe gefunden. Die 23-Jährige wurde am Mittwoch in Los Angeles dabei gesichtet, wie sie mit dem Schauspieler Lewis Pullman einen Abend verbrachte. Gerber und Pullman feierten zusammen mit dessen berühmten Vater Bill Pullman seinen 32. Geburtstag im Salazar in East LA.

Seitdem war er in einer Reihe an Filmen zu sehen. Unter anderem in "Bad Times at the El Royale" (2018) an der Seite von Jeff Bridges und Cynthia Erivo und in "Catch-22" (2019) mit George Clooney und Hugh Laurie zu sehen.

Im Liebesdrama "Press Play And Love Again" (2022) spielte Lewis Pullman an der Seite von Clara Rugaard die männliche Hauptrolle. Neben Brie Larson wurde er für die Serie "Eine Frage der Chemie" engagiert.