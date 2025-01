Prinz William: Eklat und Demütigung im Fußballstadion

"If you hate the Royal family, clap your hands"

Celtic-Fans wussten, dass William im Stadion anwesend war. Also sangen sie – bereits vor Spielanpfiff – lautstark demütigende Liedchen wie "If you hate the Royal family, clap your hands" ("Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in eure Hände"). Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Besonders makaber: Auch Queen Elizabeth II., Williams tote Großmutter, wurde vom Spott nicht verschont. So war das Lied "Lizzie’s in a box" (in etwa: "Lizzie liegt im Sarg") zu hören, auch ein Banner mit dem Konterfei von Michael Fagan wurde hochgehalten. Fagan ist jener Mann, der es 1982 geschafft hatte, in das private Schlafgemach der Queen einzudringen.