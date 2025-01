Prinz William enthüllt "Herausforderung" für Prinz Louis

Als er die Bremsen an einem Fahrrad testete, sagte er, er glaube, die richtige Art anzuhalten sei, beide Bremsen gleichzeitig zu betätigen. William scherzte aber, dass seine beiden Söhne und seine Tochter es gerne anders machen. "Meine Kinder ziehen gerne nur die Hinterradbremse und rutschen weiter", plauderte der zukünftige König aus dem Nähkästchen.

Eigentlich hatte der 42-Jährige auch vor, an einer kurzen Radtour vom Zentrum in der Princes Road in Toxteth teilnehmen, diese wurde jedoch wegen starkem Regen und Wind abgesagt.

Louis "braucht eine gute Herausforderung"

Davor verbrachte William Zeit mit Kindern der örtlichen Grundschulen, unter anderem von der Princes Primary School und der English Martyrs Catholic Primary School.