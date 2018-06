Nach Trennung: Oliver Pocher stichelt gegen Lilly Becker

"Das war ja praktisch auch noch vor dieser ganzen Insolvenzgeschichte", erinnert sich Pocher.

Kurz nach Ausstrahlung der Sendung wurden Schlagzeilen um Boris Beckers finanzielle Probleme laut. Dadurch sei "noch mal ein anderer Drive in die ganze Veranstaltung", spekuliert er. "Dann stellst du natürlich auch ein paar Fragen, 'Wie sieht's denn aus?" Und wenn du dann zuhause hörst: 'Ja alles gut', aber in der Öffentlichkeit wird immer was anderes erzählt, dann ist eine Situation, die es nicht einfacher macht".