Nach Rauswurf der Sussexes: Steht auch für Kate und William wieder Umzug bevor?

Einigen Mitgliedern der britischen Königsfamilie stehen in Kürze große Veränderungen bevor. Charles III hat beschlossen, Meghan und Harry aus ihrem britischen Heim Frogmore Cottage zu verbannen. Bis Frühsommer hat das in den USA lebende Paar Zeit, seine Sachen zu packen und sich von seinem Zweitwohnsitz in Großbritannien zu verabschieden. Auch Prinz Andrew wird sich wohl von seiner luxuriösen Royal Lodge verabschieden müssen, in der er bis jetzt zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson residierte. Berichten zufolge soll Andrew künftig statt den Sussexes das "bescheidenere" Frogmore Cottage beziehen. Eine königliche Expertin glaubt, dass die von Charles beschlossenen Neuerungen auch Prinz William und Prinzessin Kate direkt betreffen könnten.

Steht auch William und Kate ein Umzug bevor?

Erst seit einem halben Jahr lebt die Familie im sogenannten Adelaide Cottage, das sich auf dem Windsor-Anwesen der im September verstorbenen Königin Elizabeth II befindet. Dem Prinzen und der Prinzessin von Wales, wie William und Kate auch bezeichnet werden, könnte nach der Räumung von Harrys und Meghans Cottage ein weiterer Umzug in ein anderes königliches Eigentum bevorstehen - nachdem sie erst vor Kurzem den Londoner Kensington-Palast verlassen haben, um in Windsor zu leben.