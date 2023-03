Ein Detail in Harrys Buch war für Charles "ultimativer Akt der Respektlosigkeit"

Harry: Mit Behauptungen über Camilla Charles' "rote Linie" überschritten?

Indes berichtet die Daily Mail, die Entscheidung, Meghan und Harry aus Frogmore Cottage zu verbannen, sei ihm schwergefallen. Er sei eigentlich darauf bedacht gewesen, nicht noch weiter Öl ins Feuer seines andauernden Zerwürfnisses mit Harry zu gießen.

Schließlich habe Charles aber einen Punkt erreicht, an dem er glaubte, Harry habe nach Behauptungen in seiner Netflix-Serie und seinen Memoiren "eine Grenze überschritten". Der König soll besonders empört über Anschuldigungen gewesen sein, wonach Camilla für das Durchsickern von Geschichten an die Medien verantwortlich sei, berichtet The Mirror.

"Das war der letzte Strohhalm. Harry war sich sehr wohl bewusst, dass Camilla eine rote Linie für seinen Vater sein würde und er überschritt sie trotzdem mit offenkundiger Missachtung", wird ein royaler Insider zitiert. "Der König hatte zweifellos das Gefühl, dass eine Grenze überschritten wurde – es war der ultimative Akt der Respektlosigkeit."