Nach Mockridge-Statement: Kristina Vogel wird Opfer von Online-Hass

"Woke Cancel Culture"

Akremi und Garcia posteten auf in den sozialen Medien ein Video, in dem es zuerst so aussieht, als würden sie sich für ihre geschmacklosen Witze über die Paralympischen Spiele entschuldigen, ja gar ihren Podcast beenden. Doch schnell stellt sich heraus, dass auch dies nur Teil ihrer Art von Humor ist.

Stattdessen betonen die beiden Comedians dann, sich niemals von der "woken Cancel Culture", die versuchen würden, sie und Mockridge zu zerstören, kleinkriegen zu lassen. All ihre Kritiker, darunter auch Vogel, seien bloß Teil dieser Kultur. Vogel selbst wollte nichts anderes, als ihr Buch bewerben, sind sie überzeugt. Mehr noch: Die beiden kündigten rechtliche Schritte "gegen jeden, der Rufmord und Hetze betrieben hat."

Am Ende des Videos wandten sich die Podcast-Hosts an "die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die zutiefst verletzt sind und sich in ihrer Menschenwürde verletzt gefühlt haben", wie Garcia sagte. "Es tut uns wirklich aufrichtig leid. Es war nie unsere Absicht, euch zu verletzen." Bei den Kritikern, die sich "am Shitstorm ergötzt haben", wollten sie sich ausdrücklich aber nicht entschuldigen.