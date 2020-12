Nach Meghan: Jetzt reicht auch Prinz Harry Klage ein

Prinz Harry hat Medienberichten zufolge eine Klage gegen die Boulevardzeitung Mail on Sunday eingereicht. Die Klage soll sich auf einen Artikel über Harrys Beziehung zur royalen Marine beziehen, wie der Telegraph am Dienstag schrieb.

Nach Meghan zieht auch Prinz Harry vor Gericht

In der Mail on Sunday hieß es demnach, Harry habe nach dem Umzug mit seiner Frau Meghan in die USA im Frühjahr keinen Kontakt mehr zur royalen Marine gehabt. Anwälte sollen die Klage Ende November beim High Court eingereicht haben. Der Sprecher wollte das Verfahren nicht kommentieren.