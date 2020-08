Nach Kritik an ihrem Aussehen: Lena Mayer Landrut zeigt ihre Dehnungsstreifen

Von den beleidigenden Kommentaren lässt sich Meyer-Landrut aber nicht aus der Fassung bringen. Ganz im Gegenteil. Jetzt ging die Musikerin in einer Instagram-Story in die Bodylove-Offensive – und teilte ein Foto von ihren Dehnungsstreifen auf ihren Oberschenkeln. Sie will ihren Fans vermitteln, wie wichtig es ist, seinen Körper anzunehmen, wie er ist - und auch mögliche kleine "Makel" an ihm zu lieben.

"Team Bodylove" schrieb sie unter das Foto, das sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte.