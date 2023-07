Nach Konzertabsage: Johnny Depp bewusstlos im Hotelzimmer aufgefunden

Eigentlich sollte Johnny Depp (60) mit seiner Band Hollywood Vampires in der vergangenen Woche ein Konzert in Budapest geben. Doch der Gig wurde kurzfristig abgesagt. Wie aus mehreren Medienberichten hervorgeht, soll der Hollywoodstar bewusstlos in seinem Hotelzimmer gefunden worden sein.

➤ Lesen Sie hier mehr: Schmuddel adé: Johnny Depps großes Make-over für Cannes