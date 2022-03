Nach Karibikreise: William und Kate wollen mit royalen Regeln brechen

Prinz William sei schon w├Ąhrend der Reise klar gewesen, dass sich hier etwas ├Ąndern m├╝sse und soll mit seinen Beratern dar├╝ber gesprochen haben, dass er seine eigene Meinung einbringen wolle und sich mit Fragen wie jener nach einer "Wiedergutmachung" f├╝r begangenes Unrecht durch Sklaverei auseinandersetzen.

"Er wird sich definitiv nicht regelm├Ą├čig ├Ąu├čern, glaubt aber, wenn die Monarchie etwas zu sagen hat, dann sollte sie es sagen", sagte eine Quelle gegen├╝ber der "Daily Mail".

In diese Kerbe schlug er auch schon mit seiner Rede am Ende der Repr├Ąsentations-Tour. "Ich wei├č, dass diese Reise Fragen ├╝ber die Vergangenheit und die Zukunft noch st├Ąrker in den Mittelpunkt ger├╝ckt hat. In Belize, Jamaika und auf den Bahamas ist es die Aufgabe der Menschen, ├╝ber die Zukunft zu entscheiden. Aber wir haben es sehr genossen, Zeit mit den Gemeinden in allen drei L├Ąndern zu verbringen und mehr ├╝ber die Themen zu erfahren, die ihnen am wichtigsten sind", so William. Dahingehend wolle man verst├Ąrkt unterst├╝tzen, den Menschen aber keinesfalls "sagen, was sie zu tun haben".

Einen gro├čen Pluspunkt habe William aber, wie ein Palast-Insider sagt: "Er h├Ârt den Menschen zu und er hat eine sehr klare Vision f├╝r die Zukunft. Er ist demgegen├╝ber sehr aufgeschlossen, was modern und relevant ist. Er m├Âchte den Erfolg seiner Gro├čmutter ├╝bernehmen und auf seine Weise darauf aufbauen."